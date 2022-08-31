Черниговская: «Есть разница в том, как учить мальчиков и девочек. Мальчики не терпят разговора вообще о чём-то»

В лондонском подразделении лектория «Прямая речь» выступила Татьяна Черниговская. Это главный российский специалист в области нейронауки и психолингвистики. В Лондон профессор привозит свою лекцию-бестселлер «Как научить мозг учиться».

«Есть научные основания сомневаться в том, что мозг поставляет нам верную информацию». «Что такое сознание никто не знает. А тому, кто скажет, что знает – не верьте». Заявления, которые делает на своих лекциях Черниговская, часто шокируют публику. Но постоянные слушатели знают манеру лектора — за высказыванием последуют десятки наглядных аргументов и доказательств, неожиданных открытий, примеров и потрясающих умозаключений. Вот несколько основных тезисов о мозге, которых она придерживается.

Что такое мозг?

«Мозг – это страшные, жуткие просто, нейронные сети и суперсети, «сети сетей». Господь тут поработал на полную катушку. Мозг — это самое сложное во Вселенной из того, о чём мы имеем хоть какое-то представление».

«Мы все больше знаем про мозг. Мы сейчас знаем, что там нет отделов, отвечающих за очки, часы и стаканы — что мы знали ещё некоторое время назад. То есть нет локальных участков в мозге, которые каждый ведает своим.

Когда я писала докторскую, тогда говорили: «Правое полушарие занимается музыкой, левое полушарие занимается речью, логикой, математикой и так далее». Всё неправильно. Нет в мозгу отдела, который был бы занят музыкой, чтением, пением и курением. А есть отделы, отвечающие за то, как именно это делается, каким способом и за степень компетентности».

Зачем мозгу мы?

«Есть системы в мозгу, которые включаются тогда, когда не сам человек что-то делает, а когда он наблюдает, сопереживает или представляет себе. Вообще это очень странная часть мозга, которая занята несуществующим миром. И в том числе она даёт нам умение переместиться в сознание другого человека».

«Есть осознанные вещи, а есть неосознанные. Большинство задач мы решаем, даже не имея ни малейшего представления о том, что мы их вообще решаем. Что-то вроде «нажму-ка я на эту кнопочку!»»

«Главное свойство мозга – это учиться. Вообще мозг, если он чего и умеет, то учиться. Учиться сам по себе. Мы к этому даже отношения никакого не имеем. Это очень трудно, потому что обучение происходит каждую миллисекунду. Всегда. Всему. Вы об этом даже не подозреваете. Как не падать, что бывает такой свет, бывает такой вкус, бывает такой запах – идёт страшная атака на все органы чувств. Это всё идёт параллельно, на ходу, без объявления войны, само собой идет. Мы не подозреваем об этом, мозг это делает сам, причём делает успешно».

Главное – постоянно нагружать мозг

«Сегодня мы даже можем по мозгу сказать: эти люди медленно обучаемые, а эти люди быстро обучаемые. Абсолютно неправильно было бы сказать, что те, которые медленно обучаются, туповаты, а которые быстро – наоборот. Неправильный подход! Здесь идут другие процессы».

«Люди, которые нагружают свой мозг большой работой, делают себе большое благо. Потому что так же, как мышцы, которые требуют нагрузки и никогда от меня не дождутся похода в фитнес, точно так же мозг требует: «Нет, я так быстро не сдаюсь!» – вот на это я готова. Мозг можно и нужно тренировать».

«Выучить – это значит написать на нейронной сети, с которой вы родились, заполнение её. Она не требует тетрадки ещё большего размера, то бишь количества килограммов мозговой ткани. Нет!»

Музыка и пластичность мозга

«Музыка является очень мощным игроком на этом поле, о чём очень мало знают, кроме профессионалов. Занятия музыкой, даже в очень раннем детстве, ускоряет и интесифицирует развитие мозга. Мозг приучается к ритмам, он приучается к фиксированию очень маленьких акустических отличий: маленькие штучки, не крупные – громко/тихо, а эта нота на полтона от этой отличается – это совершенно другая работа. Занятия музыкой в раннем детстве влияют на состояние мозга в пожилом возрасте. Они улучшают качество нейронной сети. Это обеспечивает лучшую пластичность мозга.

Что такое пластичность мозга? Пластичность мозга – это его способность учиться. Максимальная пластичность – у маленьких детей. Раньше считалось, что к годам к шестидесяти её больше нет. Но это давно уже не так – пластичность сохраняется даже у людей очень пожилых».

Мозг ребёнка

«Мы знаем, что разные отделы мозга по-разному, с разной скоростью эволюционируют. Это нужно знать при обучении детей. Темпы развития мальчиков и девочек, темпы развития разных детей очень отличаются.

Из этого не может быть сделан вывод, что одни способные, а другие нет. Из этого только вывод: все цветы пусть растут, и каждый растёт со своей скоростью. Одним нужно расти долго, образное мышление может преобладать. Отсюда неразработанность логического мышления, на котором несчастных детей часто ловят при приёме в хорошие школы. Преступники те, кто это делает. Потому что у этих детей мозг ещё не вырос».

Дискриминация мозга по половому признаку

«Есть разница в том, как учить мальчиков и девочек. Мальчики не терпят разговора вообще о чём-то. Они хотят, чтоб конкретно, чётко, ясно сказали, чего хотят. Они должны быть вовлечены в разного рода активности, то есть решать конкретные задачи – не вообще разговор о том, как устроен мир, а какие-то конкретные цели должны у них быть. Как можно меньше скучных письменных заданий, потому что это их взрывает.

Мальчики должны участвовать во всяких состязаниях, их нужно всё время хвалить. Их нужно держать в холоде. Потому что если их держать в тепле, то они засыпают – и всё, никакие усилия не помогут.

Девочки любят «глаза в глаза» смотреть учительнице, чтоб была учительница для них примером. Они любят собираться группками. Они любят помогать учителю – это их возвышает, так сказать, в собственных глазах. Не надо их беречь от падения и от того, чтобы они белую юбочку в грязи не испортили, потому что они жить потом не смогут. Это называется дозируемый или контролируемый риск. Пускай упадёт. Ты знаешь, что она не упадёт так, чтобы голову себе разбить. В следующий раз будет знать, как ходить, чтоб не упасть.

С девочками нельзя резко и громко говорить. Они вообще лучше слышат в целом, между прочим. Они любят многоцветный мир. Если это класс, в котором учатся девочки, то он должен быть раскрашен ярко».

Зачем учиться?

«Обучение меняет мозг: увеличиваются плотность и качество нейронной сети. Качество мозга лучше у тех, кто этот мозг не использовал для колки орехов, так сказать».

«Мы сделали такой огромный культурный рывок не потому, что у нас мозг так сильно развивался, как раз биологически ничего особенного не происходило. А потому что мы изобрели «внешнюю память»: не надо полагаться на краткосрочную жизнь, а для того, чтобы кому-нибудь что-нибудь оставить, надо записать. Записать, слепить, узелочек завязать – послать что-нибудь вовне. И это и есть рывок. На этом стоит вся наша цивилизация.

Эти внешние хранилища требуют специальной подготовки. Наше образование и наше умение учиться – это некое устройство, с помощью которого ты подключаешься к мировой цивилизации. Ты должен знать, как это делать. Вот для этого надо учиться».

Как учиться правильно?

1. Забыть о мифе «Ой, я всё забываю!»

«Забывание, отвлечение, перерывы и даже сон – это не только не помехи в обучении, даже наоборот, нужно кое-что забывать, нельзя помнить всё, оно мешает, нужно делать перерывы. На техническую тренировку разных навыков, скажем, игра в теннис или игра на фортепиано».

2. Мотивация

«Ко мне всё время обращаются: «Как мне выучить японский?» Тебе зачем японский? Это вопрос серьёзный. Что значит «выучить японский»? Выучить – это писать японскую поэзию? Или это, придя в магазин, сказать: «Дайте мне суши»? Ты что выучить-то хочешь? Ради чего? Или не надо бессмысленно тратить силы и время – зачем?

3. Планирование процесса

«Невредно, чтоб знать, сколько у меня уйдет времени и сил на изучение. Стоит ли игра опять-таки свеч?»

4. Делать перерывы

«Перерывы не потому что устал, а потому что мозг должен получить возможность «осадить» куда-нибудь эти знания – знаете, кофе варишь, помешал – пусть оно отстоится. Знание должно устояться».

5. Произносить выученное вслух

«Очень хорошая вещь – устное воспроизведение выученного. Когда вы устно что-то воспроизводите, вы тем самым заставляете мозг переформировывать эти формочки, перетасовывать. Я студентам все время говорю: Когда вы собираетесь делать доклад, посадите собаку и рассказывайте ей. Или диктофон – ещё лучше. А ещё лучше видеомагнитофон. Записывайте себя и смотрите, что вы плетёте. Это вам кажется, что вы нормально говорите».

6. Тренировать концентрацию

«Тренировка способности концентрироваться чрезвычайно важная вещь в обучении. Тренировка памяти должна быть игрой, а не мучением.

У греков была такая привычка: вечером, когда ложишься спать, вспомнить всё, что произошло с момента, когда ты встал. Медленно, как можно более подробно. Пошёл направо, чистил зубы, надел то-то – медленно вот это всё перебирать. Не для того чтобы знать, где был, это приводит в порядок нейронную сеть».

7. Высыпаться перед экзаменами

«Основная работа – вот это очень важная вещь – по систематизации всего, что вы выучили, происходит во сне. Происходит перевод знаний, которые вы получили в долговременную память и помещение его в нужные ящички. Мозг, к сожалению, запоминает вообще всё. А как вынуть? Там лежит – а как вынуть?

Для того чтобы вынуть, оно должно лечь в какую-то систему. И это не ваша система, это он, мозг, сам знает, как ему сделать. Это происходит, пока вы спите. Эту работу он делает за вас».

8. Быть собой

«И, конечно, нужно найти свои методы. Одни запоминают, потому что цветным раскрашено, другие – потому что они любят, чтобы было устно, третьи ненавидят текст, а любят картинки или даже мультфильмы. Осознать нужно, кто ты такой: ты физик или ты танцуешь?».