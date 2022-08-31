Мамы и папы считают, что чем раньше начать заниматься с ребенком, тем лучше для его развития

Буквально с первыми шагами своего чада они готовы учить маленького ребенка читать, считать, писать.

Здесь, скорее всего, на первое место выходит желание похвастаться перед своими знакомыми его достижениями и удовлетворить свои собственные амбиции.

С ясельного возраста родители записывают детей в различные кружки и вместо красочных картинок подсовывают развивающие игры.

А стоит ли ребенка лишать детства? И наука здесь говорит, что обучение надо начинать, когда мозг малыша готов к этому.

"Ребенок должен получить весь спектр возможностей, и тогда, возможно, и ему самому, и его воспитателям, и родителям будет видно: вот здесь бесполезно, ничего не выйдет. Вот из меня стали бы делать бухгалтера ― я бы утопилась в реке еще в начале обучения. Я абсолютно неспособна к этому, но способна к другим вещам"

Все дети разные

Даже у одних и тех же родителей оказываются совершенно разные дети. Ведь каждый из них унаследовал свой набор генов. И если с генами ребенку повезло, то это недостаточно, чтобы стать гением

Если бы Моцарт оказался не там, где он оказался, а в какой-то совершенно другой среде, мы не имели бы Моцарта. Никто бы, включая его самого, не узнал о том, что он абсолютный солнечный гений.

Татьяна Владимировна предостерегает родителей:

«Не начинайте учить ребенка слишком рано!»

Для детей очень важно начать учиться вовремя. Главная беда современного ребенка в тщеславных родителях. Когда мне говорят: «Я своего сына в два года начал учить читать», я отвечаю: «Ну и дурак!» Зачем это нужно? Он в два года еще не может этого делать.

Его мозг к этому не готов. Если вы его надрессируете – он, конечно, будет и читать, и, может, даже писать, но у нас с вами другая задача. Вообще, у детей огромный разброс в скорости развития. Есть такой термин – «возраст школьной зрелости».

Он определяется так: одному ребенку 7 лет и другому тоже 7 лет, но один идет в школу, потому что его мозг к этому готов, а второму надо еще полтора года дома с мишкой играть и только потом садиться за парту. По официальным данным, у нас более 40% детей имеют трудности с чтением и письмом по окончании начальной школы.

И даже в 7 классе есть те, кто плохо читает. У таких детей вся когнитивная мощь мозга уходит на то, чтобы продраться через буквы. Поэтому если даже он и прочитывает текст, то понять смысл сил уже не хватило, и любой вопрос по теме поставит его в тупик.

А вот заниматься с ребенком, с целью развить мозговую деятельность, надо уже в младшем школьном возрасте. Что же подойдет для "обучения" мозга? Как его надо тренировать, формировать, развивать?

Развитие мелкой моторики. Для этого подойдут занятия пластилином, конструктором, работа с ножницами (вырезать из бумаги различные фигурки). Это развивает речевую деятельность, улучшает память.

Мозг должен постоянно работать

Мозг киснет, если у него нет когнитивной нагрузки. Если вы ляжете на диван и полгода будете лежать, то потом вы не сможете встать. И с мозгом происходит абсолютно то же самое.

Гениальным и талантливым ребенком родятся не все дети. Но если быть внимательным к своему ребенку, заниматься его развитием мозговой деятельности не в ущерб его здоровью и не в угоду своих амбиций, то обязательно появится повод им гордиться.