Европейские фондовые рынки заканчивают август в минусе
В Лондоне индекс FTSE 100 упал на 90 пунктов, или на 1,2%, до 7270 пунктов, что является пятинедельным минимумом, поскольку все успехи, достигнутые в начале августа, сведены на нет.
Немецкий DAX и французский CAC также упали на 1%, в результате чего общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился до самого низкого уровня с середины июля.
Сегодняшний скачок инфляции в еврозоне до новых рекордных уровней разочаровал инвесторов, как говорит Крис Шиклуна, глава отдела экономических исследований Daiwa Capital Markets.:
“Самым разочаровывающим аспектом данных по инфляции является базовый показатель, где мы имеем больший рост, чем в основном показателе.
“Даже несмотря на то, что мы получим больше мер поддержки, чтобы помочь ослабить газовый кризис, инфляция будет расти, если политики не смогут лучше контролировать газовые рынки в еврозоне”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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