Европейские фондовые рынки заканчивают август в минусе

В Лондоне индекс FTSE 100 упал на 90 пунктов, или на 1,2%, до 7270 пунктов, что является пятинедельным минимумом, поскольку все успехи, достигнутые в начале августа, сведены на нет.

Немецкий DAX и французский CAC также упали на 1%, в результате чего общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился до самого низкого уровня с середины июля.

Сегодняшний скачок инфляции в еврозоне до новых рекордных уровней разочаровал инвесторов, как говорит Крис Шиклуна, глава отдела экономических исследований Daiwa Capital Markets.:

“Самым разочаровывающим аспектом данных по инфляции является базовый показатель, где мы имеем больший рост, чем в основном показателе.

“Даже несмотря на то, что мы получим больше мер поддержки, чтобы помочь ослабить газовый кризис, инфляция будет расти, если политики не смогут лучше контролировать газовые рынки в еврозоне”.