Газовый кризис в Европе перекинулся на США
Эксперты и обычные потребители по-прежнему расходятся во мнениях относительно состояния мирового рынка природного газа.
Главный предмет разногласий заключается в том, упадут ли цены в США значительно или вырастут еще больше.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что цены на газ и спрос останутся такими же. Однако энергетические проблемы Европы, скорее всего, затронут весь международный энергетический рынок.
Газопровод «Северный поток-1», работающий на низкой мощности, может ударить по США сильнее, чем ожидалось.
Учитывая высокие цены на газ в Европе и истощающиеся запасы, ЕС ищет в мире альтернативы российским энергоносителям.
Зимние месяцы окажутся самыми тяжелыми для кошелька среднестатистического потребителя, поскольку миллионы американских и европейских домов используют для отопления природный газ.
С приближением зимы ситуация выглядит мрачной. Хотя такие законопроекты, как Закон о снижении инфляции, вероятно, частично снимут давление со стороны спроса на природный газ в США.
Эти инициативы потребуют времени для реализации и развития и не факт, что они будут готовы через 3-4 месяца.
Норвегия, США и Великобритания, уже активизировались, чтобы помочь Германии и другим центральным странам ЕС в получении альтернативного импорта газа.
Однако вопрос о том, достаточно ли этих источников, чтобы пережить зиму в ЕС, остается открытым.
Опубликовано: Светлана Репина
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