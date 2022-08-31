Газовый кризис в Европе перекинулся на США

Эксперты и обычные потребители по-прежнему расходятся во мнениях относительно состояния мирового рынка природного газа.

Главный предмет разногласий заключается в том, упадут ли цены в США значительно или вырастут еще больше.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что цены на газ и спрос останутся такими же. Однако энергетические проблемы Европы, скорее всего, затронут весь международный энергетический рынок.

Газопровод «Северный поток-1», работающий на низкой мощности, может ударить по США сильнее, чем ожидалось.

Учитывая высокие цены на газ в Европе и истощающиеся запасы, ЕС ищет в мире альтернативы российским энергоносителям.

Зимние месяцы окажутся самыми тяжелыми для кошелька среднестатистического потребителя, поскольку миллионы американских и европейских домов используют для отопления природный газ.

С приближением зимы ситуация выглядит мрачной. Хотя такие законопроекты, как Закон о снижении инфляции, вероятно, частично снимут давление со стороны спроса на природный газ в США.

Эти инициативы потребуют времени для реализации и развития и не факт, что они будут готовы через 3-4 месяца.

Норвегия, США и Великобритания, уже активизировались, чтобы помочь Германии и другим центральным странам ЕС в получении альтернативного импорта газа.

Однако вопрос о том, достаточно ли этих источников, чтобы пережить зиму в ЕС, остается открытым.