Задержали подозреваемого в убийстве участницы «ДОМа-2» Анастасии Кочервей

Из канала в Петербурге недавно было выловлено тело звезды телестройки. Ее подруга сообщила, что блондинка могла быть убита.

Олеся Малибу, близкая подруга погибшей Анастасии Кочервей, рассказала, что задержан предполагаемый убийца девушки, сообщает СтарХит.

По словам Олеси, родители Насти все еще не выехали на опознание. "Они ждут, что им купят билеты, некой помощи и вообще не горят желанием ехать. По моей информации, есть задержанный, идут следственные действия, но все это не разглашается. Ему пытаются предъявить причинение смерти по неосторожности", - поделилась информацией Малибу.

Она также сообщила, что посовещалась с адвокатами, которые пояснили, что виновным не получится избежать наказания.

«Полиция это установила, никто против них уже не попрет, и опознание родителями — чисто формальность. Там такие родители, они постоянно ждут от кого-то помощи: от СМИ, от Малахова, от друзей. Такая же история по поводу похорон. Самое главное, чтобы нашли того, кто ее выкинул», — рассказала подруга Кочервей.

Настя принимала участие в шоу «ДОМ-2» четыре года назад. Девушка хотела строить любовь с хулиганом реалити Ильей Яббаровым.

По одной из версий, после ухода с телестройки Анастасия якобы связалась с богатым женатым мужчиной. Олеся Малибу также не отрицает, что в жизни Кочервей якобы присутствовали запрещенные препараты.