Юрий Соболевский заявил что Украина имеет успехи в Херсонском контрнаступлении

По словам украинского регионального чиновника, украинские силы добились успехов в трех районах оккупированной Россией Херсонской области.

Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского областного совета, заявил, что украинские войска добились успехов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Соболевский не предоставил никаких подробностей о предполагаемом успехе украинских войск, но его комментарии прозвучали после того, как министерство обороны России заявило, что попытки Украины перейти в контрнаступление на юге страны провалились.

В своем ежедневном брифинге министерство обороны России заявило, что украинские силы понесли большие потери в технике и людях.

Она также заявила, что ее силы сбили три украинских вертолета и что Украина потеряла четыре истребителя в течение двух дней боев вокруг линии фронта Николаев-Кривой Рог и в других районах юга Украины.