Юрий Соболевский заявил что Украина имеет успехи в Херсонском контрнаступлении
По словам украинского регионального чиновника, украинские силы добились успехов в трех районах оккупированной Россией Херсонской области.
Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского областного совета, заявил, что украинские войска добились успехов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Соболевский не предоставил никаких подробностей о предполагаемом успехе украинских войск, но его комментарии прозвучали после того, как министерство обороны России заявило, что попытки Украины перейти в контрнаступление на юге страны провалились.
В своем ежедневном брифинге министерство обороны России заявило, что украинские силы понесли большие потери в технике и людях.
Она также заявила, что ее силы сбили три украинских вертолета и что Украина потеряла четыре истребителя в течение двух дней боев вокруг линии фронта Николаев-Кривой Рог и в других районах юга Украины.
Опубликовано: Силивончик Алина
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