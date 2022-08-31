В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов

В ВГА Запорожской области заявили, что в Энергодаре была задержана группа украинских диверсантов, готовящих террористический акт на ЗАЭС.

В среду, 31 августа 2022 года, член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в пресс-релизе сообщил, что в городе Энергодаре была задержана группа граждан Украины, которые планировали осуществить теракт на Запорожской атомной электростанции.

Рогов утверждает, что вовремя пресечённая попытка украинских диверсантов является доказательством террористической сущности киевского режима, которые готовы ради своих целей готовы подвергнуть угрозе весь континент.