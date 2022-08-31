Spiegel: Безработица в Германии набирает обороты

Безработица в Германии выросла после того, как все больше беженцев из-за войны на Украине присоединились к рабочей силе в крупнейшей экономике Европы.

Число безработных выросло на 28 000 в августе, подняв уровень безработицы до 5,5%. Это было чуть ниже средней оценки экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, согласно которой прирост составил 28 500 человек.

Заявки на пособие по безработице в Германии в августе подскочили на 28 000

“Несмотря на экономическую и политическую неопределенность, рынок труда устойчив”, - заявила в среду в своем заявлении глава Федерального агентства труда Андреа Налес. “Безработица и неполная занятость снова выросли в августе сильнее, чем обычно для этого времени года. Однако это все еще связано с регистрацией украинских беженцев”.

Германия на данный момент зарегистрировала около миллиона человек, спасающихся от боевых действий на Украине, хотя фактическое число тех, кто прибыл и не вернулся, остается неясным.