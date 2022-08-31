Spiegel: Безработица в Германии набирает обороты
Безработица в Германии выросла после того, как все больше беженцев из-за войны на Украине присоединились к рабочей силе в крупнейшей экономике Европы.
Число безработных выросло на 28 000 в августе, подняв уровень безработицы до 5,5%. Это было чуть ниже средней оценки экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, согласно которой прирост составил 28 500 человек.
Заявки на пособие по безработице в Германии в августе подскочили на 28 000
“Несмотря на экономическую и политическую неопределенность, рынок труда устойчив”, - заявила в среду в своем заявлении глава Федерального агентства труда Андреа Налес. “Безработица и неполная занятость снова выросли в августе сильнее, чем обычно для этого времени года. Однако это все еще связано с регистрацией украинских беженцев”.
Германия на данный момент зарегистрировала около миллиона человек, спасающихся от боевых действий на Украине, хотя фактическое число тех, кто прибыл и не вернулся, остается неясным.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Алек Болдуин получил первую роль после трагической гибели оператора на съемках
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года