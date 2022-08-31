В Испании 20-месячную девочку убило градом во время десятиминутного шторма

20-месячная девочка умерла в ночь со вторника на среду 31 августа на северо-востоке Испании, когда попала под град во время сильного шторма, сообщили местные власти и органы здравоохранения.

Большая градина «упала ей на голову и она не выжила», объяснила радио RAC1 Карме Валь, муниципальный советник администрации города Ла-Бисбаль-д'Эмпорда, расположенного недалеко от Жироны в Каталонии.

«Град шел всего десять минут, но это были десять минут ужаса», — добавила она.

В больнице Жироны, куда доставили малышку, уточнили, что ей было 20 месяцев, и подтвердили, что она « умерла в ту ночь в нашем учреждении», не уточнив подробностей.

По словам Карме Валь, град обрушился на Ла-Бисбаль-д'Эмпорда во вторник днем, причинив огромный ущерб из-за размера градин, диаметр которых достигал 11 сантиметров.

Согласно фотографиям, опубликованным городскими властями, витражи городской церкви сильно пострадали от ударов града. Твердые как камень ледяные шары также повредили десятки автомобилей, у некоторых из которых были просевшие крыши, были разбиты окна и общественные скамейки.