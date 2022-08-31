Успенская похвасталась, что ее проблемная дочь стала зарабатывать
Несколько месяцев назад певица была в конфликте с единственной дочерью, но теперь они сумели найти общий язык.
32-летняя Татьяна Плаксина после примирения со звездной матерью переехала в ее роскошный дом. Они стали вместе появляться на светских раутах, вместе отдыхать. Все оплачивала Любовь Успенская, так как ее дочь многие годы продолжает искать себя.
И вот «королева шансона» поделилась радостной новостью: дочь стала дизайнером, и даже получает доход. Татьяна теперь способна обеспечить себя сама, сообщает Экспресс газета. Певице теперь нет нужды давать наследнице деньги
«Она художник, у нее уникальный дар переносить картины на ткани. Это очень красиво, ее картины оценили, их покупают. Она творческая личность, и проявляет себя как певица и артистка, а также как художница. Художники, которые работают в европейских галереях, не имеют таких заработков, какие имеет Таня. Она сама себя обеспечивает, и я очень рада за нее», - рассказала Любовь Успенская.
Тем не менее, Татьяна остается жить в материнском доме. Любовь Залмановна утверждает, что для нее лучший отдых - совместный с дочерью досуг в их подмосковном особняке.
К тому же недавно в доме прибавилось жильцов: появился новый питомец, который нуждается в заботе. Элитного котенка Успенской подарил ее друг, певец Николай Басков. Певица назвала котика Ники - в честь прежнего хозяина. Правда, позже выяснилось, что котенок на самом деле - девочка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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