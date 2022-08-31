Испания нарушила права бывших каталонских лидеров, заявил комитет ООН
Испания нарушила политические права бывших каталонских лидеров, отстранив их от государственных должностей до того, как они были осуждены за участие в попытке отделения Каталонии в 2017 году.
Комитет ООН по правам человека в среду, 31 августа, сделал ряд заявлений о незаконности действий властей Испании в разрешении каталонского кризиса.
18 декабря 2018 г. бывший вице-президент каталонского регионального правительства Ориоль Хункерас и трое бывших региональных министров: Рауль Ромева, Хосеп Рулле и Хорди Турулл, были помещены под арест. Это стало предметом расследования УВКПЧ ООН.
В своих выводах, переданных средствам массовой информации в среду, комитет утверждает, что Испания нарушила их права в той мере, в какой было принято решение «обвинить их (...) в мятеже, что автоматически привело к их отстранению от выполнения публичных функций до вынесения обвинительного приговора»
В УВКПЧ ООН отметили, что решение не было принято на разумных и объективных основаниях, предусмотренных законом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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