Модель и певица Анна Калашникова госпитализирована с подозрением на инсульт

Девушка была в депрессии из-за расставания с бизнесменом Иваном Семеновым, которого у нее увела Ольга Бузова.

37-летняя певица и модель 3 года состояла в отношениях с банкиром Иваном Семеновым, напоминает Вокруг ТВ. Пара планировала пожениться нынешним летом, но мероприятие отменили. А потом стало известно, что Анна и Иван расстались.

В Сеть также недавно попал ролик, где видно, как экс-возлюбленный Калашниковой на закрытой вечеринке проводит время с Ольгой Бузовой.

Анна на фоне переживаний впала в депрессию. А сегодня певицу госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт. По словам медиков, девушке стало плохо после приземления самолета Сочи-Москва. При этом родственники считают, что сбой в здоровье звезды - реакция на выходки ее экс-возлюбленного.

Брат Анны, продюсер Константин Калашников, отказался от комментариев отношений сестры. «Не комментирую. Главное, чтобы Анна встала на ноги, все-таки у нее маленький сын. Врачи боятся, что у нее инсульт. Давление очень сильно понижено…Пока Аню обследуют», — рассказал Константин.

Как напоминает издание, Иван и Анна собирались завести ребенка. В ноябре певица рассказывала, что они уже обращались к суррогатной матери. Калашникова скрывала до последнего, что ребенка для нее вынашивает другая женщина. Но та вдруг перестала выходить на связь , а потом съехала с квартиры, которую для нее арендовали. После этого пара предала дело огласке.

«Я давно живу с этой мыслью. С 2017-го, когда у меня на пятом месяце случился выкидыш. В какой-то момент стало казаться, что со мной происходит, - это сглаз. Я стала суеверна. О суррогатном материнстве тоже говорить не хотела, и родила бы по-тихому - для себя и любимого. Но вмешались обстоятельства…» — поделилась тогда Анна.