NI: Зернохранилища в Николаеве загорелись после российского обстрела
Зернохранилища во втором по величине порту Украины, Николаеве, загорелись после того, как подверглись российскому обстрелу города, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В результате обстрела Николаева загорелись зернохранилища на инфраструктурном объекте в Корабельном районе. Тушение пожара продолжается.
В Twitter были опубликованы фотографии, на которых видны дыры в металлических крышах по меньшей мере двух бункеров и пожарные команды, заливающие водой поврежденные объекты.
Опубликовано: Силивончик Алина
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