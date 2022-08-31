NI: Зернохранилища в Николаеве загорелись после российского обстрела

Зернохранилища во втором по величине порту Украины, Николаеве, загорелись после того, как подверглись российскому обстрелу города, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате обстрела Николаева загорелись зернохранилища на инфраструктурном объекте в Корабельном районе. Тушение пожара продолжается.

В Twitter были опубликованы фотографии, на которых видны дыры в металлических крышах по меньшей мере двух бункеров и пожарные команды, заливающие водой поврежденные объекты.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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