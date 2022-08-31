Афганские талибы ищут одобрения всего мира спустя год после вывода войск США
Афганское движение "Талибан" отметило в среду первую годовщину вывода возглавляемых США войск, призвав международное сообщество "извлечь уроки" из этого опыта и принять их в качестве законного правительства.
Ни одна страна не признала движение "Талибан", которое захватило Афганистан со скоростью и легкостью, которые застали мир врасплох, после чего президент Ашраф Гани бежал из страны, а его правительство рухнуло.
В заявлении движения "Талибан" содержится призыв к международному сообществу позволить афганцам иметь независимое исламское правительство, которое "позитивно взаимодействует с миром".
Опубликовано: Силивончик Алина
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