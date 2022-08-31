Елизавета II впервые примет нового премьер-министра в своей шотландской резиденции
Королева Елизавета II примет нового премьер-министра Великобритании во вторник 6 сентября в своей шотландской резиденции в Балморале, где она в настоящее время находится.
Монарх традиционно принимает новых глав правительств в Букингемском дворце в Лондоне, но из-за ее трудностей с передвижением вынуждена теперь находится в шотландской резиденции.
В понедельник, 5 сентября ожидается объявление имени человека, который заменит Бориса Джонсона на посту президента. Даунинг-стрит, 10.
Опубликовано: Тарас Медведев
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