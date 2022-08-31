Елизавета II впервые примет нового премьер-министра в своей шотландской резиденции

Королева Елизавета II примет нового премьер-министра Великобритании во вторник 6 сентября в своей шотландской резиденции в Балморале, где она в настоящее время находится.

Монарх традиционно принимает новых глав правительств в Букингемском дворце в Лондоне, но из-за ее трудностей с передвижением вынуждена теперь находится в шотландской резиденции.

В понедельник, 5 сентября ожидается объявление имени человека, который заменит Бориса Джонсона на посту президента. Даунинг-стрит, 10.