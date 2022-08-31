Тайвань обещает контратаковать, если войска Китая войдут на его территорию

Тайвань заявил в среду, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на его территорию.

Пекин, который объявляет Тайвань своей территорией вопреки решительным возражениям правительства Тайбэя, в этом месяце провел военные учения вокруг острова в ответ на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Представители тайваньского министерства обороны заявили, что китайское военное патрулирование высокой интенсивности вблизи острова продолжается.

По их словам, намерение Пекина сделать Тайваньский пролив, разделяющий две стороны, своим внутренним морем, станет главным источником нестабильности в регионе.

Заместитель начальника Генерального штаба по операциям и планированию Линь Вэнь-Хуан заявил, что для самолетов и кораблей, зашедших на нашу морскую и воздушную территорию в 12 морских миль, национальная армия без исключения будет осуществлять право на самооборону и контратаку.

Тайвань жаловался на то, что китайские беспилотники неоднократно летали рядом с его небольшими группами островов у побережья Китая.

Вэнь-Хуан предупредил, что военные будут использовать такое же право для контратаки китайских беспилотников, которые не прислушались к предупреждениям покинуть свою территорию после создания угроз.

Тайвань впервые произвел предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику во вторник вскоре после того, как президент Цай Инвэнь приказала тайваньским военным принять решительные контрмеры против китайских провокаций.