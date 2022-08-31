Инфляция в странах еврозоны установила новый рекорд

Согласно последним данным, опубликованным в среду статистическим агентством Европейского союза Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны выросла до 9,1% по сравнению с 8,9% в июле.

Показатель находится на самом высоком уровне с тех пор, как в 1997 году начали вести учет евро. Президент федерального центрального банка Германии Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ следует запланировать сильное повышение процентных ставок на сентябрь.

По его словам, в противном случае инфляционные ожидания могут навсегда закрепиться выше целевого показателя в 2%.

Общий показатель растет с ноября 2021 года на фоне стресса в глобальной цепочке поставок. Это связано с конфликтом на Украине и летней засухой в Европе, которая способствовала росту цен на продукты питания.

По данным Евростата, во Франции, которая перешла к ограничению цен на энергоносители, наблюдался самый низкий уровень в еврозоне - 6,5 процента в августе.

В Германии показатель составляет 8,8%, в Италии — 9%, в Испании — 10,3%. Эстония, Литва и Латвия пострадали больше всего, на 25,2%, 21,1% и 20,8% процента соответственно.

Экономист Джек Аллен-Рейнольдс из Capital Economics предупредил, что уровень инфляции в еврозоне может достичь 10% к концу года, даже если ЕЦБ повысит ставки.

Среди статей инфляционной корзины еврозоны цены на энергоносители снова продемонстрировали самый высокий годовой прирост в августе, хотя они немного замедлились до 38,3% по сравнению с 39,6% в июле.