Инфляция в странах еврозоны установила новый рекорд
Согласно последним данным, опубликованным в среду статистическим агентством Европейского союза Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны выросла до 9,1% по сравнению с 8,9% в июле.
Показатель находится на самом высоком уровне с тех пор, как в 1997 году начали вести учет евро. Президент федерального центрального банка Германии Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ следует запланировать сильное повышение процентных ставок на сентябрь.
По его словам, в противном случае инфляционные ожидания могут навсегда закрепиться выше целевого показателя в 2%.
Общий показатель растет с ноября 2021 года на фоне стресса в глобальной цепочке поставок. Это связано с конфликтом на Украине и летней засухой в Европе, которая способствовала росту цен на продукты питания.
По данным Евростата, во Франции, которая перешла к ограничению цен на энергоносители, наблюдался самый низкий уровень в еврозоне - 6,5 процента в августе.
В Германии показатель составляет 8,8%, в Италии — 9%, в Испании — 10,3%. Эстония, Литва и Латвия пострадали больше всего, на 25,2%, 21,1% и 20,8% процента соответственно.
Экономист Джек Аллен-Рейнольдс из Capital Economics предупредил, что уровень инфляции в еврозоне может достичь 10% к концу года, даже если ЕЦБ повысит ставки.
Среди статей инфляционной корзины еврозоны цены на энергоносители снова продемонстрировали самый высокий годовой прирост в августе, хотя они немного замедлились до 38,3% по сравнению с 39,6% в июле.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Алек Болдуин получил первую роль после трагической гибели оператора на съемках
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года