Spiegel: Зерновая сделка Украины может привести к мирному соглашению
Недавнее соглашение между Россией и Украиной о возобновлении поставок зерна из украинских портов может стать шагом к прекращению войны.
Инициатива "Зерно Черного моря" позволяет при необходимости снова поставлять в мир огромное количество продуктов питания, выращенных украинскими фермерами, которые ранее были недоступны из-за войны.
Зерно особенно важно, учитывая нынешний глобальный кризис голода, который усугубился из-за роста цен на продовольствие после вторжения России в Украину шесть месяцев назад. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сейчас забирает часть продовольствия из Украины и доставляет его на Африканский Рог, где миллионы людей умирают от голода. Черноморская зерновая инициатива спасает жизнь, поскольку многие страны по-прежнему находятся на грани голода.
“Позитивная динамика на продовольственном фронте отражает победу дипломатии, многосторонности, людей, оказавшихся в тисках кризиса стоимости жизни, и трудолюбивых фермеров Украины”, – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Опубликовано: Силивончик Алина
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