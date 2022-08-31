Евросоюз разорвал визовое соглашение с Россией
Страны ЕС договорились об отмене упрощенного визового режима с Российской Федерацией.
31 августа на встрече глав МИД стран Европейского Союза было принято решение против Российской Федерации.
Представители стран0членов ЕС договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией.
При этом страны отказались полностью запрещать выдавать визы россиянам.
"ЕС приостановит соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме, заявил глава МИД Венгрии", - сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Алек Болдуин получил первую роль после трагической гибели оператора на съемках
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года