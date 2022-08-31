Евросоюз разорвал визовое соглашение с Россией

В Норвегии во время таяния ледников нашли доисторическое оружие викингов

Исследовательская группа из программы «Секреты археологии ледника» отправилась на поиски нового участка льда в горах Йотунхеймен в графстве Иннландет, Норвегия и нашли там доисторическое оружие викингов.

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