Евросоюз разорвал визовое соглашение с Россией

Страны ЕС договорились об отмене упрощенного визового режима с Российской Федерацией.

31 августа на встрече глав МИД стран Европейского Союза было принято решение против Российской Федерации.

Представители стран0членов ЕС договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией.

При этом страны отказались полностью запрещать выдавать визы россиянам.

"ЕС приостановит соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме, заявил глава МИД Венгрии", - сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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