В Англии запретили рекламу стирального порошка «Planet Friendly», как вводящую в заблуждение

Реклама стирального порошка Persil, торговой марки Unilever, которая утверждала, что она «более уважительна к планете», была сочтена Британским агентством по рекламе (ASA), вводящей в заблуждение.

В своем решении регулирующий орган пришел к выводу, что это утверждение было неясным и что реклама «могла ввести в заблуждение», в частности, из-за того, что не продемонстрировала, «что полный жизненный цикл продукта оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с предыдущим составом».

«Реклама больше не должна появляться в ее нынешнем виде», — постановило ASA, попросив Unilever убедиться в том, что в ее будущих рекламных объявлениях «основа экологических требований ясна» и, что они «основаны на полном жизненном цикле продукта, если не указано иное».

В рекламе, показанной в начале года по британскому телевидению, были изображены дети, собирающие отходы в реках и на пляже. Она утверждала, что это моющее средство, продаваемое в частично переработанных пластиковых бутылках, также эффективно при 30°C и при коротких циклах.

Гигант продуктов питания и средств гигиены Unilever заявил ASA, что эти две характеристики на самом деле более экологичны, утверждая, в частности, что более низкая температура и более короткие стирки требуют меньше энергии.

«Однако было неясно, были ли это новые или недавние разработки и относились ли они конкретно к моющим средствам, которые были предметом рекламы, или же они применялись более широко к линейке продуктов Persil », — говорится в сообщении ASA.

«Мы разочарованы решением регулирующего органа», — отреагировала Unilever в среду, заверив, что компания «привержена постоянному совершенствованию (своих) продуктов, чтобы сделать их более устойчивыми».