Высокопоставленные немецкие чиновники подозреваются в шпионаже в пользу Москвы
По данным прессы, внимание контрразведки привлекли бы два сотрудника министерства экономики Германии.
Немецкие спецслужбы расследуют обстоятельства обвинения по подозрения в шпионаже в пользу Москвы в отношении двух высокопоставленных чиновников из министерства экономики, отвечающих за энергетический вопрос, сообщил в среду еженедельник Die Zeit.
Федеральное управление по защите конституции (BfV), отвечающее за контрразведку, начало расследование после того, как члены министерства выразили подозрения в отношении двух высокопоставленных чиновников, сообщает Die Zeit.
Министерство экономики и климата отказалось от комментариев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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