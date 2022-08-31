Высокопоставленные немецкие чиновники подозреваются в шпионаже в пользу Москвы

По данным прессы, внимание контрразведки привлекли бы два сотрудника министерства экономики Германии.

Немецкие спецслужбы расследуют обстоятельства обвинения по подозрения в шпионаже в пользу Москвы в отношении двух высокопоставленных чиновников из министерства экономики, отвечающих за энергетический вопрос, сообщил в среду еженедельник Die Zeit.

Федеральное управление по защите конституции (BfV), отвечающее за контрразведку, начало расследование после того, как члены министерства выразили подозрения в отношении двух высокопоставленных чиновников, сообщает Die Zeit.

Министерство экономики и климата отказалось от комментариев.