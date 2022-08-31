Ядерный наблюдатель ООН покидает Киев для посещения Запорожского завода

Делегация Международного агентства по атомной энергии выехала из Киева на Запорожскую атомную электростанцию для инспекции после того, как бомбардировка в этом районе привела к опасениям катастрофы.

Как сообщается, визит должен был продлиться четыре дня. Но российско-оккупационные власти заявили в среду, что МАГАТЭ будет предоставлен доступ на один день. Они также заявили, что ожидается, что миссия присоединится к очереди гражданских лиц, которые пересекают оккупированные территории туда и обратно. Если это произойдет, это может задержать или сорвать визит.

Эти потенциальные препятствия возникают в дополнение к соображениям безопасности. Украина и Россия дали свои гарантии безопасности для поездки миссии на завод и в соседние районы, заявил глава агентства Рафаэль Гросси перед отъездом из Киева.

Завод и близлежащие населенные пункты продолжают подвергаться обстрелам. На прошлой неделе в результате боевых действий на крупнейшей в Европе атомной электростанции и вокруг нее были повреждены жизненно важные источники электроэнергии, что вызвало обеспокоенность во всем мире.