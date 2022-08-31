Позиция Ирана в отношении политических потрясений в Ираке

Иран заинтересован в стабильности своего западного соседа Ирака, который только что пережил два дня смертоносного насилия после нескольких месяцев политических потрясений.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн прибыл в Тегеран для встреч на высоком уровне рано утром в понедельник, незадолго до того, как влиятельный религиозный лидер Муктада ас-Садр заявил, что уходит из политики, что привело его сторонников к штурму правительственной штаб-квартиры в Багдаде.

В результате последовавших и продолжавшихся во вторник столкновений между сторонниками движения садистов и силами безопасности в Зеленой зоне города по меньшей мере 30 человек погибли и еще много получили ранения.

Аль-Садр во вторник днем дал своим сторонникам 60 минут, чтобы покинуть зону, и извинился, что было расценено некоторыми аналитиками как попытка уйти от ответственности, но, тем не менее, привело к восстановлению относительного спокойствия.