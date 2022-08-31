Ушла из жизни 32-летняя Чарлби Дин, звезда победившего в Каннах кинофильма «Треугольник печали»
Актриса и модель скончалась в одной из больниц Нью-Йорка от внезапно настигшей ее болезни.
Актриса Чарлби Дин, звезда кинофильма "Треугольник печали", получившего Золотую пальмовую ветвь на 75-м фестивале в Каннах в 2022 году, умерла в возрасте 32 лет.
Как сообщает Космополитен со ссылкой на Deadline, причиной кончины Чарлби стала внезапная болезнь, она умерла в одной из больниц в Нью-Йорке.
Роль в ленте Рубена Остлунда стала самой масштабной работой актрисы в большом кино.
Она снималась также в сериале "Спад", экранизации комиксов DC "Черная молния".
Дин родилась в Кейптауне, она с 6 лет работала моделью. С ранних лет талант девушки был замечен агентами, звезда много снималась, и поэтому обучалась на дому.
Позже Чарлби брала в театральном училище уроки актерского мастерства.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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