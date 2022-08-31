Ушла из жизни 32-летняя Чарлби Дин, звезда победившего в Каннах кинофильма «Треугольник печали»

Актриса и модель скончалась в одной из больниц Нью-Йорка от внезапно настигшей ее болезни.

Актриса Чарлби Дин, звезда кинофильма "Треугольник печали", получившего Золотую пальмовую ветвь на 75-м фестивале в Каннах в 2022 году, умерла в возрасте 32 лет.

Как сообщает Космополитен со ссылкой на Deadline, причиной кончины Чарлби стала внезапная болезнь, она умерла в одной из больниц в Нью-Йорке.

Роль в ленте Рубена Остлунда стала самой масштабной работой актрисы в большом кино.

Она снималась также в сериале "Спад", экранизации комиксов DC "Черная молния".

Дин родилась в Кейптауне, она с 6 лет работала моделью. С ранних лет талант девушки был замечен агентами, звезда много снималась, и поэтому обучалась на дому.

Позже Чарлби брала в театральном училище уроки актерского мастерства.