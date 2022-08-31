МАГАТЭ инспектирует украинскую атомную станцию на предмет ущерба

Команда МАГАТЭ отправилась в среду из украинской столицы в сторону Запорожской атомной электростанции, чтобы осмотреть ее на предмет повреждений после того, как обстрел поблизости вызвал опасения радиационной катастрофы.

Российские войска захватили завод вскоре после того, как они начали свое вторжение в Украину 24 февраля, и он находится недалеко от линии фронта. Россия и Украина обменялись обвинениями в стрельбе снарядами, которые поставили под угрозу завод.

Свидетель агентства Рейтер сообщил, что группа МАГАТЭ выехала из Киева в колонне транспортных средств. Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и она проводится после длительных переговоров.

“Теперь мы, наконец, двигаемся после шести месяцев напряженных усилий”, - сказал Гросси журналистам перед отправлением конвоя, добавив, что миссия планировала провести на месте “несколько дней”.

Было неясно, когда группа МАГАТЭ доберется до крупнейшей в Европе атомной электростанции и когда она проведет свою инспекцию. Обе стороны в войне в последние дни сообщают о регулярных обстрелах в окрестностях.