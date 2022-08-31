В Норвегии во время таяния ледников нашли доисторическое оружие викингов

Исследовательская группа из программы «Секреты археологии ледника» отправилась на поиски нового участка льда в горах Йотунхеймен в графстве Иннландет, Норвегия и нашли там доисторическое оружие викингов.

Этот район когда-то был местом охоты на оленей. Экспедиция по обследованию бывших охотничьих угодий, обнаженных тающими льдами, привела к многочисленным открытиям.

Исследователи обнаружили 1500-летнюю стрелу, частично зажатую под грудой камней на кромке льда. Позднее была обнаружена еще одна стрела начала эпохи викингов.

На древке стрелы была вырезана деревянная выемка для охотников, чтобы сбалансировать стрелу на луке.

По мере продолжения поисков они обнаружили нечто еще более редкое: трехлопастную стрелу. Наконечники такого типа археологи еще никогда не находили.

Все три стрелы, вероятно, были потеряны, когда охотники не попали в оленя, и стрелы потерялись в снегу.

Лед работает как гигантский морозильник и может сохранить артефакты в первозданном виде, как будто они были потеряны вчера.

Однако, как только он тает, остается не слишком много времени, чтобы найти и спасти эти артефакты, пока не стало слишком поздно.