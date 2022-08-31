ВЦИОМ озвучил главных недругов и лучших друзей России по мнению ее граждан

Центр социологических исследований обнародовал результаты опроса общественного мнения. Результаты оказались вполне предсказуемыми.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опросов мнения жителей России. На фоне обострения ситуации в Украине в число дружественных стран по мнению россиян попали Китай, Беларусь, Индия, Турция и Казахстан.

"Всероссийский телефонный опрос проводился "ВЦИОМ-спутник". Свое мнение высказали 1600 респондентов разных социальных слоев в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%".

Более половины опрошенных считают, что лучшие отношения у России сложились с Китаем. Заметно укрепились позиции Республики Беларусь. Дружественной ее считает 48% россиян. Год назад такое мнение было только у 20% опрошенных.

В число враждебных государств попали США, Великобритания, страны ЕС и Украина.