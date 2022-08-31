Япония увеличивает ракетный и оборонный бюджет для противодействия Китаю и России

Япония планирует увеличить свой арсенал ракет, способных поражать военные объекты Китая, Северной Кореи и России, в рамках программы расходов на оборону, которая войдет в число крупнейших в мире.

Министерство обороны запросило рекордные 5,6 трлн иен (40,5 млрд долларов) на следующий финансовый год в запросе на финансирование, поданном в среду. Хотя это число лишь незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, министерство заявило, что фактическая цифра за финансовый год, как ожидается, будет намного выше, поскольку она учитывает пока неуказанные расходы на множество программ.

Правящая Либерально-демократическая партия премьер-министра Фумио Кисиды заявила, что намерена удвоить расходы на оборону в течение пяти лет, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны трех своих соседей, обладающих ядерным оружием, чьи вооруженные силы также являются одними из крупнейших в мире по численности персонала.

Это может поставить военный бюджет Японии на третье место, уступив только США и Китаю, с девятого сейчас, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, или SIPRI, который отслеживает расходы на оборону.