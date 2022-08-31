Соглашение Болсонару и Путина: российская нефть может поступить в Бразилию в сентябре

Несмотря на войну на Украине, Бразилия хочет укрепить свои торговые отношения с Россией, существенно увеличив российский импорт.

Бразилия уже удвоила объем импорта, который она получает из России.

В реальном выражении это означает скачок стоимости этого импорта с 1,5 миллиарда долларов в период с марта по июнь 2021 года до 3,2 миллиарда долларов за тот же период в 2022 году.

Очевидно, что поступление российской нефти в Бразилию только еще больше укрепит эти растущие коммерческие отношения.

В то время как российская нефть вскоре может стать топливом для бразильских автомобилей, логистика перенаправления запасов нефти, которые предназначались для Европы, в Бразилию будет непростой.

Учитывая эти потенциальные осложнения, неудивительно, что Бразилия изучает другие варианты. "Мы также ведем переговоры с другими странами о покупке дизельного топлива", - сказал Жаир Болсонару в интервью CNN.