Соглашение Болсонару и Путина: российская нефть может поступить в Бразилию в сентябре
Несмотря на войну на Украине, Бразилия хочет укрепить свои торговые отношения с Россией, существенно увеличив российский импорт.
Бразилия уже удвоила объем импорта, который она получает из России.
В реальном выражении это означает скачок стоимости этого импорта с 1,5 миллиарда долларов в период с марта по июнь 2021 года до 3,2 миллиарда долларов за тот же период в 2022 году.
Очевидно, что поступление российской нефти в Бразилию только еще больше укрепит эти растущие коммерческие отношения.
В то время как российская нефть вскоре может стать топливом для бразильских автомобилей, логистика перенаправления запасов нефти, которые предназначались для Европы, в Бразилию будет непростой.
Учитывая эти потенциальные осложнения, неудивительно, что Бразилия изучает другие варианты. "Мы также ведем переговоры с другими странами о покупке дизельного топлива", - сказал Жаир Болсонару в интервью CNN.
Опубликовано: Силивончик Алина
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