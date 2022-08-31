Александра Буйнова из-за проблем со спиной доставили в больницу на каталке

72-летнего певца стало подводить здоровье, ему пришлось обратиться к докторам за срочной помощью.

Александр Буйнов, несмотря на приличный возраст, продолжает активно работать и выглядит моложе своих лет. Певец ведет аккаунты в соцсетях и рассказывает поклонникам все, что происходит в его жизни. Последнее видео артист записал для фанатов в больничной палате, сообщает Экспресс газета.

Фото Буйнова в хирургической пижаме, защитной маске и шапочке напугало поклонников. Александр Николаевич пояснил, что ему пришлось «отдаться в руки лучших врачей», так как его беспокоят боли в спине.

Затем певец записал видео и из больничного коридора. Медсестра после процедуры на каталке доставила Буйнова в палату.

«Ничего страшного, просто мне сделали блокаду спины. Красотищщщаа! Полетел на работу в Сочи!», - сообщил певец.

Александр Николаевич даже в этой ситуации не теряет оптимизма. Исполнитель намерен продолжать свою карьеру, не боится пробовать новое. К примеру, перед тем, как попасть в больницу, артист совершил полет на мотопараплане, и остался в полном восторге.

Издание напоминает, что знаменитость в последние годы часто попадает в поле зрения медиков. В минувшем году Александр Буйнов тяжело переболел Covid-19, а затем неожиданно сломал руку «на ровном месте» на своей даче в Подмосковье.