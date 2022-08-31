Тайвань обещает жестко ответить, если Китай войдет на его территорию
Самоуправляемый остров пообещал защищать себя, если Китай вторгнется на его территорию с моря или воздуха.
Напряженность в регионе остается высокой после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси недавно посетила Тайбэй.Тайвань заявил в среду, что предпримет контратаку в случае проникновения китайских военных в его территориальное пространство морским путем или по воздуху.
Китай претендует на самоуправляемое демократическое островное государство как на часть своей территории и пообещал захватить остров силой, если это будет необходимо.
"Мы будем продолжать защищать нашу национальную безопасность, твердо придерживаясь срединной линии и делая все возможное, чтобы защитить наши дома, наши семьи и наш суверенитет", - заявил представитель министерства Ли Фан Сун.
Наряду с официальными лицами, обещающими использовать свое право на самооборону, тайваньские военные также готовятся к возможной контратаке.
Опубликовано: Силивончик Алина
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