Тайвань обещает жестко ответить, если Китай войдет на его территорию

Самоуправляемый остров пообещал защищать себя, если Китай вторгнется на его территорию с моря или воздуха.

Напряженность в регионе остается высокой после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси недавно посетила Тайбэй.Тайвань заявил в среду, что предпримет контратаку в случае проникновения китайских военных в его территориальное пространство морским путем или по воздуху.

Китай претендует на самоуправляемое демократическое островное государство как на часть своей территории и пообещал захватить остров силой, если это будет необходимо.

"Мы будем продолжать защищать нашу национальную безопасность, твердо придерживаясь срединной линии и делая все возможное, чтобы защитить наши дома, наши семьи и наш суверенитет", - заявил представитель министерства Ли Фан Сун.

Наряду с официальными лицами, обещающими использовать свое право на самооборону, тайваньские военные также готовятся к возможной контратаке.