Украина обвиняет Россию в обстреле города Запорожской АЭС и сокрытию преступлений

Украина обвинила российские войска в обстреле города рядом с Запорожской атомной электростанцией, когда инспекторы Организации Объединенных Наций по наблюдению за ядерной деятельностью направлялись на инспекцию объекта.

Даже Евтушенко, глава Никопольской окружной военной администрации, заявил, что российская армия обстреливает Энергодар, добавив - "Эти провокации опасны".

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, один из снарядов попал в здание, где находится городской совет Энергодара. Он опубликовал фотографии поврежденной высотки с пробитой в боку дырой и обломками, усеивающими землю.

Атака произошла всего через несколько часов после того, как группа во главе с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Киева на контролируемую Россией электростанцию.

Сейчас команда прибыла в подконтрольный Украине город Запорожье.