Коллапс энергосистемы Южной Африки Предотвращен благодаря карантину

Падение спроса на электроэнергию, вызванное Covid-19, предотвратило рост поломок в государственной энергетической компании до половины всей мощности к июлю этого года, событие, которое могло привести к коллапсу национальной энергосистемы.

Несмотря на неуклонный рост числа сбоев с марта 2020 года, когда Южная Африка ввела длительный карантин, ни один из текущих сценарных планов коммунальной компании не прогнозирует полного отключения электроэнергии.

Южная Африка до сих пор отключала электроэнергию примерно на треть года

Eskom отключила от сети не менее 2000 МВт электроэнергии на 52 дня в 2022 году

В соответствии со своим базовым сценарием Eskom ожидает, что максимум, который ей придется отключить от национальной сети в любое время, составит 1000 мегаватт в ноябре-феврале. По словам компании, более сильная волна поломок может привести к увеличению этой цифры до 2000-40000 мегаватт в следующем году.