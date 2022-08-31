Оптовые цены на газ в Великобритании резко падают второй день подряд.
Цены на газ в Великобритании на день вперед упали на 15% до 382 долларов за баррель, что является самым низким показателем более чем за неделю (хотя все еще примерно в три раза больше, чем год назад.
Цена на газ на месяц вперед упала примерно на 13%, достигнув самого высокого уровня с марта на прошлой неделе.
Падение будет приветствоваться энергоемкими предприятиями. Они появились после того, как Европа пообещала экстренное вмешательство на энергетическом рынке и долгосрочную “структурную реформу”, чтобы остановить стремительный рост цен на газ, приводящий к росту затрат на электроэнергию.
Опубликовано: Силивончик Алина
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