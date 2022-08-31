На АЭС в Швеции под Гётеборгом произошла авария

Один из двух действующих реакторов на атомной электростанции Рингхальс под Гётеборгом остановлен. Причина остановки реактора, которая продлится как минимум до конца ноября, - авария.

Реактор Рингхальс-4 в юго-западной части страны должен был быть запущен 13 сентября после летних ремонтных работ, но это будет невозможно, заявила шведская компания Vattenfall. Во время пробного запуска сломался гидробак. Директор электростанции Бьорн Линде подчеркнул, что инцидент не представляет угрозы безопасности. Однако в связи с ожиданием дополнительного ремонта реактора его эксплуатация была остановлена ​​как минимум до конца ноября.

"Мы сделаем все возможное, чтобы реактор был перезапущен", — сказал Линде.

Как указывает Bloomberg, остановка реактора "не могла произойти в худшее время".

"Южная Швеция, самый густонаселенный регион страны, уже страдает от острой нехватки энергии", — заявило издание, добавив, что приближается осень, когда становится холоднее, и многие дома используют электричество для отопления.

Цены на электроэнергию на юге Швеции уже достигли рекордно высокого уровня, и отказ реактора может спровоцировать новый рост.

"Остановка реактора окажет значительное влияние на цены на электроэнергию на юге Швеции. Это означает сокращение производства энергии и связь с более высокими ценами на континенте", - сказал аналитик Кристиан Хольц, которого цитирует PAP.