Алек Болдуин получил первую роль после трагической гибели оператора на съемках
Голливудский актер впервые сыграет после инцидента, который произошел во время съемок картины «Ржавчина», где погибла оператор Галина Хатчинс.
Алек Болдуин получил первую роль после трагедии, которая произошла в ходе съемок ленты «Ржавчина». Тогда в результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, сообщает Газета.ру со ссылкой на New York Post.
Как стало известно Рамблер, актер сыграет главную роль в постановке по мотивам пьесы французского автора Ясмины Резы «Искусство».
В спектакле также примут участие артисты Тони Шэлуб и Джон Легуизамо. Режиссер проекта - Мэттью Уорчас. Ожидается, что премьера состоится весной 2023 года в театре «Шуберт» Нью-Йорка.
Издание напоминает, что ЧП произошло 21 октября 2021-го года на съемочной площадке кинофильма «Ржавчина».
Алек Болдуин совершил выстрел из пистолета-реквизита, который случайно был заряжен боевыми патронами. Выстрел оказался роковым: погибла оператор Галина Хатчинс, был серьезно ранен режиссер Джоэл Соуз.
Позже актер заявил, что не считает себя виновным, так как не нажимал на спусковой крючок, и выстрел был самопроизвольным.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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