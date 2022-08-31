В Приморском крае стартовали стратегические командно-штабные учения «Восток-2022»

Тайвань покупает у США оружие, но не получает его

Несмотря на то, что США рассматривают продажи оружия как неотъемлемую часть сдерживания Китая от нападения на Тайвань, некоторые еще не выполненные сделки были публично объявлены еще в 2017 году.

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