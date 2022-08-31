В Приморском крае стартовали стратегические командно-штабные учения «Восток-2022»
На полигоне «Сергиевский» в Приморском крае торжественно открылись СКШУ «Восток-2022» с участием воинских контингентом иностранных государств.
В Министерстве обороны России сообщили, что на полигоне "Сергиевский" в Приморском крае в торжественной обстановке открылись стратегические командно-штабные учения "Восток 2022" с участием воинских контингентов иностранных государств.
"В торжественной обстановке, во время общего построения союзных воинских контингентов, был поднят флаг СКШУ Восток 2022", — сообщили в военном ведомстве.
О начале маневров объявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.
Опубликовано: Максим Алексеев
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