Шенгенские визы для россиян оставили, упразднив упрощенный визовый режим

Страны ЕС решили приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто рассказал , что на полный запрет на выдачу виз россиянам, как того требовали Польша и Прибалтика не согласовали, против этого выступили многие страны.

Для россиян ситуация означает подорожание с 35 до 80 евро оформления шенгенских виз и более длительный по времени процесс их подготовки.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступали, в частности, глава дипломатии ЕC Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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