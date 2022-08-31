Шенгенские визы для россиян оставили, упразднив упрощенный визовый режим

Страны ЕС решили приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто рассказал , что на полный запрет на выдачу виз россиянам, как того требовали Польша и Прибалтика не согласовали, против этого выступили многие страны.

Для россиян ситуация означает подорожание с 35 до 80 евро оформления шенгенских виз и более длительный по времени процесс их подготовки.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступали, в частности, глава дипломатии ЕC Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц.