Шенгенские визы для россиян оставили, упразднив упрощенный визовый режим
Страны ЕС решили приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме
Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто рассказал , что на полный запрет на выдачу виз россиянам, как того требовали Польша и Прибалтика не согласовали, против этого выступили многие страны.
Для россиян ситуация означает подорожание с 35 до 80 евро оформления шенгенских виз и более длительный по времени процесс их подготовки.
Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступали, в частности, глава дипломатии ЕC Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц.
Опубликовано: Тарас Медведев
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