ФСБ предостерегла студента из Санкт-Петербурга от контактов с украинскими спецслужбами
Молодой человек пытался наладить отношения со службой безопасности Украины и почти попал в поле ее влияния.
Пресс-служба ФСБ по региону сообщает, что студень одного из петербургских вузов получил предостережение за попытки наладить связи с СБУ.
Из-за своих действий молодой человек фактически создал себе условия для государственной измены.
Официальное предостережение охладит его пыл и заставит задуматься о собственной позиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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