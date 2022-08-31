ФСБ предостерегла студента из Санкт-Петербурга от контактов с украинскими спецслужбами

Молодой человек пытался наладить отношения со службой безопасности Украины и почти попал в поле ее влияния.

Пресс-служба ФСБ по региону сообщает, что студень одного из петербургских вузов получил предостережение за попытки наладить связи с СБУ.

Из-за своих действий молодой человек фактически создал себе условия для государственной измены.

Официальное предостережение охладит его пыл и заставит задуматься о собственной позиции.