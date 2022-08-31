Вооруженные силы Японии и США провели совместные учения по защите побережья
Силы самообороны Японии и вооруженные силы США провели совместные учения по защите островов Амамиосима.
Сухопутные войска США и силы самообороны Японии провели совместные учения по защите удаленных островов Амамиосима. Основное внимание было уделено отработке применения ракетных систем различного назначения.
Были испытаны новые японские ракеты Типа 12 класса "земля-корабль", над увеличением радиуса действий которых в последнее время трудились военные инженеры.
Активное участие в учениях приняли и специалисты РЭБ. В их задачу входило раннее обнаружение кораблей противника и передача данных на командные пункты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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