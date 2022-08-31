В Южной Корее разработали дистанционную лазерную зарядку для мобильных
В Южной Корее испытали беспроводное лазерное устройство, которое может заряжать аккумуляторы на расстоянии в 30 м.
Специалисты южнокорейского университета в Седжоне испытали систему, которая используя инфракрасные лазеры, способна на расстоянии передавать энергию для зарядки батарей.
Лазерный пучок способен выходя из передатчика попадать в приемник, которым может быть мобильное устройство и преобразовываться в электроэнергию.
Пока приемник и передатчик должны находиться в пределах видимости и на пути не должно быть серьезных экранов.
В результате эксперимента был передан лазерный луч в 400 мВт на расстояние 30 м, а приемник в сантиметр кубический размером получил в 85 мВт электроэнергии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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