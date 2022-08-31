Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье и планирует выбыть на АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье и готовится выбыть на Запорожскую АЭС для инспекции.

В город Запорожье прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Оператор украинской атомной электростанции «Энергоатом» опубликовал видео прибытия группы после почти девятичасовой поездки из Киева.

Пока точно неизвестно, когда миссия из 14 человек во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отправится на атомную электростанцию в Энергодаре.

Город Запорожье, столица одноименной области, находится под контролем Украины. Атомная электростанция всего в 50 километрах по прямой и 120 км на машине от столицы области.

Эксперты МАГАТЭ хотят получить представление о ситуации на электростанции и поговорить с оставшимися украинскими работниками. Участившиеся артиллерийские обстрелы зданий на территории электростанции вызвали обеспокоенность международного сообщества по поводу ядерной катастрофы. Киев и Москва обвиняют друг друга в обстрелах.

Запорожская АЭС была взята под контроль российскими войсками вскоре после начала СВО. С шестью блоками и чистой мощностью 5700 мегаватт это крупнейшая атомная электростанция в Европе. На станции работает более 10 000 человек.