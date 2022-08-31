На пороге школа, а сотни вакансий для педагогов в стране по-прежнему не заняты

В Беларуси ощущается заметный дефицит кадров в образовательной сфере. Практически все свободные вакансии предполагают заработную плату в размере до 1000 руб.

Устроиться учителем в белорусскую школу сегодня не проблема. По информации Государственной службы занятости, среди имеющихся предложений о работе зарегистрированы сотни вакансий для педагогов.

На запрос "учитель" при поиске подходящих вариантов на сегодняшний день можно увидеть около 700 вакантных мест по всей стране.

Почти во всех случаях педагогам предлагается менее тысячи рублей в месяц.

Белорусская система образования накануне учебного года также нуждается в 255 социальных педагогах и 177 педагогах-организаторах.

Самая большая нехватка персонала ощущается по специальности "педагог-психолог".

Причем такие вакансии востребованы не только в учреждениях среднего образования, но и в дошкольных образовательных учреждениях.

Ориентировочная месячная зарплата для такого рода специалистов едва достигает 700 рублей.