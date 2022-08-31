В Engie прокомментировали прекращение поставок газа «Газпромом»: «коммерческий спор»

Полная приостановка поставок газа должна начаться с 1 сентября 2022 года и продлится до разрешения спора.

Приостановка поставок газа «Газпромом» компании Engie является результатом «коммерческого спора», заявил в среду источник в группе Engie, сводя к минимуму возможности для французской стороны.

«Газпром» сослался на форс-мажор, чтобы оправдать сокращение объемов газа, поставленного Engie, т.е. на пункт, который освобождает его от ответственности в случае исключительного события.

«Это коммерческий спор, связанный, прежде всего, с разницей в толковании», — пояснил источник.

Французская сторона оспорила факт «форс-мажора» и собирается учесть ущерб, который она понесла, выставив его российскому гиганту, что, допускается контрактами.

Таким образом, эта интерпретация расходится с интерпретацией «Газпрома», который во вторник вечером потребовал полного расчета за поставки.

«В ожидании решения « Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября 2022 года», — уточнили в российской компании.