В Engie прокомментировали прекращение поставок газа «Газпромом»: «коммерческий спор»
Полная приостановка поставок газа должна начаться с 1 сентября 2022 года и продлится до разрешения спора.
Приостановка поставок газа «Газпромом» компании Engie является результатом «коммерческого спора», заявил в среду источник в группе Engie, сводя к минимуму возможности для французской стороны.
«Газпром» сослался на форс-мажор, чтобы оправдать сокращение объемов газа, поставленного Engie, т.е. на пункт, который освобождает его от ответственности в случае исключительного события.
«Это коммерческий спор, связанный, прежде всего, с разницей в толковании», — пояснил источник.
Французская сторона оспорила факт «форс-мажора» и собирается учесть ущерб, который она понесла, выставив его российскому гиганту, что, допускается контрактами.
Таким образом, эта интерпретация расходится с интерпретацией «Газпрома», который во вторник вечером потребовал полного расчета за поставки.
«В ожидании решения « Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября 2022 года», — уточнили в российской компании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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