В США одобрили новую версию вакцин Pfizer и Moderna, нацеленных на Omicron

Новая версия вакцины против Covid-19 от Pfizer и Moderna специально нацелена на вариант Omicron.

Органы здравоохранения США в среду (31 августа) одобрили новую версию вакцины против Covid-19 от Pfizer и Moderna, специально предназначенную для варианта Omicron, с целью быстрого начала новой кампании по вакцинации.

Две обновленные вакцины разрешены для бустерной дозы: с 12 лет для вакцины Pfizer и с 18 лет для вакцины Moderna, говорится в пресс-релизе Американского агентства по лекарственным средствам (FDA).

Это новое поколение вакцины против Covid нацелено как на исходный штамм коронавируса, так и на линии BA.4 и BA.5 варианта Omicron. Эти вакцины должны обеспечивать повышенную защиту от циркулирующего в настоящее время варианта Omicron, пишет FDA.

Ранее этим летом Министерство здравоохранения США объявило, что оно закупило 105 миллионов доз у Pfizer и 66 миллионов у Moderna для использования в течение осени и зимы. Вакцины еще не рекомендованы Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).