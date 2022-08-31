Европейский союз приостановил соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией

Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал о прекращении действия соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ.

В среду, 31 августа 2022 года, новостное агентсво «Рейтер», ссылаясь на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщило о том, что главы МИД стран-участниц ЕС на неформальной встрече в Праге достигли договорённости касательно приостановки соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ, однако полного запрета на выдачу виз для россиян не будет.

Боррель подчеркнул, что данное решение было принято учитывая факт того, что в последнее время значительно увеличилось число путешествующих по странам Европы россиян, что якобы может угрожать безопасности государств.