Европейский союз приостановил соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией
Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал о прекращении действия соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ.
В среду, 31 августа 2022 года, новостное агентсво «Рейтер», ссылаясь на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщило о том, что главы МИД стран-участниц ЕС на неформальной встрече в Праге достигли договорённости касательно приостановки соглашения об упрощённом визовом режиме с РФ, однако полного запрета на выдачу виз для россиян не будет.
Боррель подчеркнул, что данное решение было принято учитывая факт того, что в последнее время значительно увеличилось число путешествующих по странам Европы россиян, что якобы может угрожать безопасности государств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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