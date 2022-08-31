Министр обороны Германии заявил, что Россия может открыть второй фронт

Министр обороны Германии Эберхард Цорн предупредил, что Запад не должен недооценивать военную мощь Москвы. Он заявил, что у России есть возможность открыть второй фронт, если она захочет это сделать.

Генерал считает, что в настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае нельзя недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий.

Он добавил, что помимо армии, в распоряжении России также есть военно-морской флот и военно-воздушные силы.

Цорн сказал, что большая часть российского флота еще не задействована в войне с Украиной, а российские военно-воздушные силы все еще обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для НАТО.

Касаясь военной ситуации на Украине, Цорн сказал, что динамика наступления России замедлилась, но Россия по-прежнему неуклонно продвигается вперед.

Он также предположил, что у России не скоро закончатся боеприпасы, несмотря на то, что россияне выпускают от 40 000 до 60 000 артиллерийских снарядов в день.

Цорн сказал, что в данный момент он не ожидает каких-либо далеко идущих наступлений вглубь украинской территории.

Что касается ее вооруженных сил, Россия вполне способна расширить конфликт в региональном масштабе, по мнению генерала.