Отец Ивана Урганта сделал заявление о спецоперации

65-летний актер признался, что он понимает чувства российских военных, участвующих в спецоперации, так как сам в свое время давал присягу на верность Родине.

Отец популярного телеведущего Андрей Ургант свое мнение по поводу спецоперации высказал еще в марте, и точку зрения с тех пор не изменил.

В частности, в беседе с РИА Новости 65-летний актер заявил, что он разделяет чувства российских военных, участвующих в спецоперации, потому что сам во время службы в армии присягал на верность Родине, сообщает Сплетник.ру.

" Я всегда буду самым верным сыном своего народа. Я - за российскую армию. Ко всем высказываниям сейчас отношусь осторожно. Однако бесспорно одно: наши парни проявляют невероятный героизм", - отметил Ургант-старший.

Он также добавил, что скорбит по всем погибшим и склоняет голову. Актер пожелал военным России силы и здоровья и сказал, что он всегда готов встать на сторону справедливости, на защиту Родины и всего того, что ему дорого в родной стране.

Сын Андрея Урганта, шоумен Иван Ургант, выступил против спецоперации, за что его осудили многие коллеги и поклонники. Передачу "Вечерний Ургант" сняли с эфира, а сам ведущий пропал из медийного пространства. Но недавно стало известно, что Иван Ургант запускает в России новый проект.