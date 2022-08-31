Спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы перед ее смертью

Принцесса Уэльская Диана трагически погибла после автокатастрофы в парижском туннеле в 1997 году из-за погони папарацци на высокой скорости.

Во время расследования выяснилось, что в крови ее водителя Анри Поля было втрое больше алкоголя, чем допускается французскими законами.

Анри Поль и бойфренд Дианы Доди Файед оба погибли в результате аварии, а Диана прожила несколько часов, прежде чем скончалась в больнице Ла-Пити-Сальпетриер.

Пожарный Ксавье Гурмелон, возглавлявший группу реагирования, вытащил Диану из-под обломков. Он сказал, что принцесса спросила его: «Боже мой, что случилось?»

Только позже он узнал, что жертвой была принцесса Диана, и что это будут ее последние слова. Пожарный делал массаж сердца принцессе после того, как она перестала дышать. Емцу удалось восстановить ее дыхание.

Однако травмы Дианы были слишком тяжелыми. Помимо сотрясения мозга и перелома руки, ее сердце сместилось в грудную клетку, и у нее произошел разрыв легочной вены. Он вызвал внутреннее кровотечение, которое оказалось смертельным.

После нескольких часов в операционной хирурги не смогли заставить ее сердце биться должным образом.

Было высказано предположение, что если бы Диана была пристегнута ремнем безопасности во время аварии, она, возможно, выжила бы с относительно небольшими травмами.