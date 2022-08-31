Необычное ДТП произошло в Санкт-Петербурге: девушка на мотоцикле заехала в окно
Не справившись с управлением транспортного средства, 16 летняя нарушительница оказалась в окне цокольного этажа дома.
О происшествии стало известно из паблика "Мотосолидарность ДТП" в социальной сети "ВКонтакте".
Девушка 2006 года рождения на мотоцикле Suzuki въехала в помещение офиса. Как выяснилось, у юной особы не было прав на управление транспортным средством.
Она передвигалась в прямом направлении, пытаясь пересечь проезжую часть, и в какой-то момент во время движения попала в окно дома № 6 по улице Первомайской.
По информации «Газета.Ru», мотоцикл заехал в здание наполовину. Девушка-подросток получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована.
Опубликовано: Храмова Оксана
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